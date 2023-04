VIDEO: हमले के डर से 'बुलेटप्रूफ बुर्के' में कोर्ट पहुंचे इमरान खान, भाजपा नेता ने वीडियो शेयर कर लिए मजे

Highlights पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का लाहौर के एक कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान इमरान खान को 'बुलेटप्रूफ बुर्के'में कोर्ट जाते हुए देखा गया है। यही नहीं उनके आगे पीछे कई गार्ड्स भी दिखाई दिए है जो अपनी पीठ पर बुलेटप्रूफ बैलिस्टिक शील्ड लिए चल रहे थे।

इस्लामाबाद: पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक बुलेटप्रूफ हेलमेट पहनकर अदालत में जाते हुए दिखाई दे रहे है। वीडियो में यह देखा गया है कि इमरान खान भारी सुरक्षा के बीच एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश होने के लिए लाहौर के एक कोर्ट में जा रहे है।

बता दें कि इससे पहले इमरान खान पर कई बार जानलेवा हमला हो चुका है। ऐसे में यहां भी उन पर हमला न हो, इसलिए उन्हें इस तरीके से कोर्ट में ले जाया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर खूब मजे ले रहे है। इस बीच इमरान खान के इस वीडियो पर भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि इमरान खान लाहौर के एक कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे है। इस दौरान इमरान खान एक काले रंग का बुलेटप्रूफ हेलमेट पहने हुए है। इमरान का बुलेटप्रूफ हेलमेट आम हेलमेट से बड़ा है और इसमें दो छेद की गई है ताकि पाक के पूर्व पीएम रास्ते को सही से देख पाएं।

यही नहीं उनके आगे पीछे गार्ड्स भी चल रहे है जो अपने पीठ पर काले रंग का शील्ड लटकाए हुए है। वीडियो में यह देखा गया है कि इमरान खान के आगे दो गार्ड्स और पीछे दो गार्ड्स शील्ड लिए हुए चल रहे है। यही नहीं इमरान खान के दाएं और बाएं ओर भी गार्ड्स बुलेटप्रूफ बैलिस्टिक शील्ड ले चलते हुए दिखाई दिए है।

इमरान खान के वायरल हो रहे वीडियो को भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने भी ट्वीट किया है। वीडियो को ट्वीट करते हुए शुशबू ने लिखा है कि "पड़ोसियों के घर में हालात ठीक नहीं है। संभावित फायरिंग से बचने के लिए पूर्व पीएम सिर पर एक बाल्टी लगाए हुए हैं। बस याद दिलाने के लिए, हम एक ही समय में आजाद हुए थे। एक बात अहम है- मूलभूत सिद्धांत जिस पर राष्ट्र का निर्माण होता है... प्यार और नफरत नहीं।"

The neighbors house in disarray, a bucket on the head of their ex PM to protect from possible head shots. Just to remind , we became free at the same time . What matters is the fundamental principles upon which the nation is built - love and not hate!… pic.twitter.com/TMD1QZe6M8