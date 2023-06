वीडियो: 2 दिन पहले अस्पताल द्वारा मृत घोषित महिला लगी ताबूत को अचानक पीटने, खोलने पर जिंदा बाहर आई बुजुर्ग

Highlights इक्वाडोर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पर एक ताबूत में एक बुजुर्ग महिला को जिंदा पाया गया है। वीडियो में महिला द्वारा ताबूत के अंदर से हिलते और जोर-जोर से सांस लेते हुए देखा गया है।

Viral News: सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बुजुर्ग महिला को एक ताबूत के अंदर हिलते और सांस लेते हुए देखा गया है। दरअसल, दो दिन पहले महिला को एक अस्पताल द्वारा जहां उनका इलाज चल रहा था उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें ताबूत में करके दफनाने की तैयारी की जा रही थी।

इसी बीच महिला ताबूत के अंदर से आवाज करने लगती है और जब ताबूत को खोला जाता है तो उसमें महिला को जिंदा पाया जाता है। इस घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें ताबूत में सोई हुए महिला हिल रही है। वीडियो को देख कुछ लोग इस पर मजे ले रहे है तो कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी खड़े कर रहे है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक बुजुर्ग महिला एक ताबूत में लेटी हुई है और कई लोग उसकी मदद कर रहे है। महिला को उसके अंदर हिलते और जोर जोर से सांस लेते हुए भी देखा गया है। ताबूत के पास जो लोग वहां मौजूद है वे अन्य भाषा में बात करते हुए और महिला की हालत को बयां करते हुए देखे गए है।

BREAKING: According to local authorities and her relatives, a 76-year-old woman who was confirmed dead at a hospital pounded on her coffin at a wake in Ecuador. She was transported in critical condition back to the hospital.



