COP28 सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की मुलाकात के सोशल मीडिया पर चर्चे, #Melodi हुआ ट्रेंड

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुबई में संयुक्त राष्ट्र के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (सीओपी28) के मौके पर इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। दोनों वर्ल्ड लीडर की यह मुलाकात इंटरनेट में खूब सर्खियां बटोर रही हैं। मुलाकात को लेकर यूजर्स #Melodi टैग के साथ अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

वहीं प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "स्थायी और समृद्ध भविष्य के लिए भारत और इटली के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आशा है।" पीएम मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग से भी मुलाकात की और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे के शीघ्र और टिकाऊ समाधान के लिए भारत के समर्थन को रेखांकित किया।

Dubai, UAE: World leaders attending the #COP28 Summit pose for a family photograph.



