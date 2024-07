Paris Olympics 2024: कौन हैं अंकिता भकत, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक की शुरुआत में मचाई धूम

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीटों का दल अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए तैयार है। खेल के इस महाकुंभ की शुरुआत में एक ऐसा भारतीय चेहरा है जिसने सबको प्रभावित कर दिया है। दरअसल भारतीय तीरंदाज अंकिता भकत (Ankita Bhakat) ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के अभियान की सकारात्मक शुरुआत की, क्योंकि 26 वर्षीय अंकिता ने अपनी टीम को महिला तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में सीधे क्वालीफाई करने में मदद की।

भकत इस स्पर्धा में तीन भारतीय तीरंदाजों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी रहीं, क्योंकि वह 666 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रहीं। यह टैली भजन कौर (659 अंकों के साथ 22वें स्थान पर) और पूर्व विश्व नंबर 1 दीपिका कुमारी (658 अंकों के साथ 23वें स्थान पर) से काफी बेहतर थी। भारत 1983 अंकों के साथ दक्षिण कोरिया (2046), चीन (1996) और मैक्सिको (1986) के पीछे चौथे स्थान पर रहा और ओलंपिक 2024 में प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में सीधे अपना स्थान सुरक्षित किया। अंकिता ने पहले दिन सुर्खियाँ बटोरीं क्योंकि वह अपने सीज़न का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहीं।

पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले अंकिता ने एशियाई खेलों 2023 में महिला टीम रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस टीम में सिमरनजीत कौर और भजन कौर भी थीं। इस जीत के बाद, अंकिता ने तुर्की के अंताल्या में विश्व तीरंदाजी ओलंपिक क्वालीफायर 2024 में एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया और ओलंपिक 2024 में अपना स्थान पक्का करने के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुँच गईं।

आखिरकार वह क्वार्टर फाइनल में ईरान की मोबिना फल्लाह से हार गईं। 26 वर्षीय अंकिता ने तीरंदाजी में अपनी यात्रा तब शुरू की जब वह 10 साल की थीं और उन्होंने कलकत्ता तीरंदाजी क्लब में प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद भक्त जमशेदपुर में तीरंदाजी अकादमी में शामिल हुईं, जहाँ उन्होंने अपने कौशल को निखारा।

The Indian Women's #Archery team comprising Bhajan Kaur, Deepika Kumari and Ankita Bhakat finish 4th in the team ranking round at #paris2024olympics.



Off to the quarterfinals tomorrow! 🏹



Many congratulations to them. Let's #Cheer4Bharat👏🏻🥳 pic.twitter.com/afSeWP55EG