VIDEO: दिल्ली मेट्रो में बुजुर्ग और लड़की के बीच भयंकर लड़ाई, देखें वायरल वीडियो

Delhi Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर बवाल आम बात हो गई है, सोशल मीडिया पर अक्सर मेट्रो के लड़ाई झगड़े की वीडियो वायरल होती रहती है। ऐसी ही एक वीडियो जिसमें एक बुजुर्ग और लड़की के बीच तीखी बहस हो रही है, 85 साल के बुजुर्ग के लिए सीट मांगने को लेकर एक बुजुर्ग लड़की से भिड़ जाते हैं और बात गाली तक पहुंच जाती है। आपको बता दें मेट्रो में कुछ सीटें, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित होती हैं। मगर कभी कभार देखा गया है की इसपर कुछ लोग बैठ जाते हैं और फिर सीट खाली नहीं करते हैं, वायरल वीडियो में बुजुर्ग को सीट की जरूरत होती है और वहां एक लड़की बैठी होती है जो वहां से उठाए जाने पर बहस करने लगती है। एक बुजुर्ग शख्स कहते नजर आ रहे हैं, "तुम बुजुर्गों की सीट पर बैठी हो और 85 साल का बीमार बुजुर्ग आदमी खड़ा है। तुम्हें उठ जाना चाहिए।" इसपर लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है, "न कोई जान न पहचान, जबरदस्ती मुंह लग रहे हो।" फिर बुजुर्ग कहते हैं, "जान-पहचान वालों को नहीं बोला जाता कि बुजुर्गों की सीट खाली कर दो, वो खुद ही कर देते है।" 60 सेकंड के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। ये वीडियो वॉयलेट लाइन की है और जसोला अपोलो मेट्रो स्टेशन के पास की है।

Kalesh inside Delhi Metro over this lady was seating on senior citizen seat and refused to vacant seat for an 85 year sick old man

