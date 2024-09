Cricket Fight Video: खेल का मैदान बना जंग का अखाड़ा, बैट्समैन ने बॉलर को पटक-पटक कर पीटा; वीडियो वायरल

Cricket Fight Video: किसी भी खेल में दो पक्ष जब खेलते हैं तो एक पक्ष जीतता है और दूसरा हारता है। खेल को मनोरंजन के तौर पर दर्शक और खिलाड़ी एन्जॉय करते हैं। खेल में हारना-जीतना लगा ही रहता है। और जब क्रिकेट जैसे खेल की बात आती है तो यह एक दिलचस्प खेल है। दुनियाभर में न जाने कितने की क्रिकेटर लवर है जो रोजाना किसी न किसी मैच को देखते हैं और लुत्फ उठाते है। लेकिन क्या हो अगर यही खेल का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो जाए? निश्चित तौर पर आप इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहते। हालांकि, एक ऐसी घटना हुई है जहां क्रिकेट का मैदान कुश्ती में बदल गया। और खिलाड़ियों में हाथापाई तक हो गई।

दरअसल, एरोविसा क्रिकेट और रबदान क्रिकेट क्लब के बीच एमसीसी वीकडेज बैश XIX के फाइनल मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मारपीट हो गई।बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच लड़ाई हुई जिसके बाद देखते ही देखते लड़ाई काफी बढ़ गई और इसमें अन्य खिलाड़ी भी शामिल हो गए। यहां तक की जो खिलाड़ी लड़ाई खत्म कराने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बल्लेबाज और गेंदबाज ने नहीं बक्शा।

This is real cricket…. Hopefully PZ vs LQ in PSL10. pic.twitter.com/Nt9bRH3Uku