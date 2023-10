Viral Video: चलती कार के ऊपर कपल ने एक-दूसरे को किया बार-बार 'किस', अब यूजर्स कर रहे सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट्स....

Highlights तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद कपल ने कार के रूफटॉप पर खुलमखुला किस किया। इसका वीडियो पीछे से आ रहे यात्रियों ने वीडियो बना लिया वीडियो को बिना देरी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया

नई दिल्ली: बीते शनिवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर एक कपल ने कार के ऊपर पर खुलमखुला एक दूसरे को बार-बार किस किया। किस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यह नजारा काफी व्यस्त रहने वाले हाईवे का है, लेकिन फिर भी दोनों ने किसी की परवाह करते हुए अपनी ड्राइव एंजॉय की। कहते हैं न जब प्यार किया तो डरना क्या, कुछ ऐसा ही कहावत इन दोनों ने सच साबित करते हुए अपने प्यार को जग जाहिर कर दिया। इस दौरान दोनों ही कार के रूफटॉप पर एक-दूसरे को जोरदार किस करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं।

इसी दृश्य को एक्सप्रेवे पर चल रहे दूसरे राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फिर, क्या था देखते ही देखते ही यह तेजी से वायरल हो गया।

इस वीडियो को साझा करते हुए यूजर ने लिखा कि दोनों ही कपल खुलमखुला रोमांस करते हुए देखे जा सकते हैं। साथ ही वीडियो में ये भी देखने को मिल रहा है कि कार पर सवार व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को बार-बार किस कर रहा है।

साथ ही पूरी ड्राइव को एंजॉय करते हुए दोनों मस्ती भी कर रहे। इस तरह वो अपने उत्साह में डूबे हुए थे कि उन्हें किसी और की परवाह नहीं था। फिर, वो चाहे कोई भी हो।

Hope @hydcitypolice will take action on this unsafe driving mode & Inconvenience caused to public.. #PVNRExpresswaypic.twitter.com/K2QgqgpStp