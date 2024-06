Viral Video: रील बनाने के लिए सारी हदें पार, छोटे बच्चे के मुंह पर उड़ाया सिगरेट का धुआं, लोगों ने कहा गिरफ्तार करो, देखें वीडियो

Highlights रील बनाने के लिए छोटे बच्चे के मुंह पर उड़ाया सिगरेट का धुआं इस वीडियो के सामने आने आने के बाद लोग गुस्से में आ गए सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई की मांग भी की है

Viral Video: आज के समय में रील वीडियो बनाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रील बनाना एक पागलपन में तब्दील होता जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला गोद में एक छोटा बच्चा लेकर सिगरेट पीते हुए रील वीडियो बना रही है। देखा जा सकता है कि सिगरेट के धुएं से बच्चा असहज है लेकिन महिला को इससे फर्क नहीं पड़ा और वह वीडियो बनाने में व्यस्त रही।

इस वीडियो के सामने आने आने के बाद लोग गुस्से में आ गए। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई की मांग भी की है। इस वीडियो को शेयर करने वाली पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका नारायण भारद्वाज ने बताया है कि जो बच्चा रील बनाने वाली महिला की गोद में है वह उसका नहीं है। दीपिका नारायण ने बताया है कि यह जांचने के लिए वह उसकी टाइम लाइन पर गईं और पाया कि यह बच्चा अन्य रीलों में नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि उनके सारे वीडियो स्मोकिंग के बारे में ही हैं।

एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि महिला के घरवाले आखिर कहां हैं और वे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में दीपिका नारायण भारद्वाज ने लिखा कि आंखें बंद कर ली हैं सबने। बेटी घर में पैसा ला रही है, जैसे भी लाए।

पेशे से डॉक्टर एक यूजर ने लिखा है कि यह रुकना चाहिए! पैसिव स्मोकिंग शिशुओं पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। उनमें अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, श्वसन संबंधी समस्याएं, कान में संक्रमण और यहां तक ​​कि उनके मस्तिष्क के विकास पर भी असर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। यह उनके ऊपर मंडरा रहे जहरीले बादल की तरह है, जो उनके छोटे-छोटे शरीरों पर कहर बरपा रहा है। यदि आप धूम्रपान करते हैं, तो बच्चों से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें और अनजाने में होने वाले नुकसान के प्रति सचेत रहें।

