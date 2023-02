बिहारः आईएएस पाठक का एक और वीडियो आया सामने, अधिकारियों को दे रहे हैं गाली, देखें वीडियो

Highlights केके पाठक कॉपरेटिव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। मौजूद अधिकारियों पर भड़क गए और उनके साथ बदतमीजी पर उतर गए। केके पाठक किस तरह से अधिकारियों से बात कर रहे हैं।

पटनाः बिहार के गालीबाज आईएएस अधिकारी केके पाठक का एक दूसरा वीडियो सामने आया है। तीन दिन के भीतर केके पाठक का दूसरा वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। सरकार की फजीहत कराने वाले इस वीडियो में केके पाठक बैठक के दौरान एक अधिकारी को गाली देते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में यह सुना जा रहा है कि मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक कहते हैं कि सब निकम्मे हैं, बिना मां-बहन किए किसी को अकल नहीं आती है। बताया जा रहा है कि केके पाठक कॉपरेटिव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इसी दौरान वे वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क गए और उनके साथ बदतमीजी पर उतर गए।

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केके पाठक किस तरह से अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हटाओ साले सभी कॉपरेटिव को हम खुद से सब कुछ बाटेंगे। केके पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सब साले सर सर सर सर.. करते रहते हैं कि सर करेंगे, सर करेंगे, सर करेंगे साले सभी तो यहां पर सर ही हैं.. बिहार में आम आदमी कौन है।

