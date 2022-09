Bengaluru floods: बेंगलुरु में हर जगह बाढ़ नहीं है, लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो और तस्वीरें, देखें

Highlights निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्य रूप से बेंगलुरु के पूर्वी हिस्से प्रभावित है। बाहरी रिंग रोड (ओआरआर) खंड, बेलंदूर, मराठाहल्ली, सरजापुर, बारिश से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

बेंगलुरुः बेंगलुरु में बाढ़ की विभीषिका ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया और राहत कार्यों के लिए नौकाओं तथा ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा। शहर में अनेक झील, तालाब और नाले लबालब भरे हैं और निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है।

This is Bengaluru, just in case if Internet made you think we are all floating! #bengalururainspic.twitter.com/6neNBdzXUx