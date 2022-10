केवल मीटर से चलेंगे! बेंगलुरु में एक ऑटो पर लिखी लाइनों ने जीता ट्विटर यूजर्स का दिल, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

बेंगलुरु: भारत के कई शहरों में ऑटो रिक्शा के इस्तेमाल के साथ-साथ किराये को लेकर बहस और चिकचिक के दृश्य आम हैं। हालांकि बेंगलुरु के एक ऑटोरिक्शे पर लिखी एक लाइन से सभी को चौंका दिया है। इस पर पीछे लिखा है- 'Meter fare only'. इसके मायने ये हुए कि ये ऑटोरिक्शा वाला केवल मीटर से चलेगा। अब इस ऑटोरिक्शा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। खासकर बेंगलुरु में मीटर से बेहद कम ऑटोरिक्शा ही चलने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे में ये तस्वीर बेंगलुरु वालों को और हैरान कर रही है।

इस तस्वीर को ट्विटर पर सकयुतु गुरु नाम के एक ट्विटर हैंडल से साझा किया गया है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा गया, 'ಮೀಟರ್ " (मीटर से कोई किराया नहीं) से भरी दुनिया में, इस आदमी को देखना चाहिए!' फिर क्या था, कुछ ही देर में ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी।

In a world full of "ಮೀಟರ್ ಹಾಕಲ್ಲ"

Be this guy! #Bengaluru#Autopic.twitter.com/wm2SWtjzpv