WATCH: आनंद महिंद्रा ने 12 साल में जमीन के अंदर दो मंजिला घर बनाने वाले शख्स की सराहना की, घर का वीडियो साझा किया

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक व्यक्ति के भूमिगत दो मंजिला घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। 12 वर्षों की अवधि में निर्मित, वास्तुशिल्प चमत्कार में 11 कमरे, एक मस्जिद, सीढ़ियाँ, एक गैलरी और एक ड्राइंग रूम है। इस अनूठी संरचना की व्यवसायी आनंद महिंद्रा ने भी प्रशंसा की है, जिन्होंने इरफान ( जिन्हें पप्पू बाबा के नाम से भी जाना जाता है) को एक 'मूर्तिकार' करार दिया।

महिंद्रा समूह के अध्यक्ष ने ट्वीट किया, “हरदोई में एक व्यक्ति ने 12 वर्षों की अवधि में इस भूमिगत घर का निर्माण किया। इसे कुछ ऐसी चीज़ के रूप में वर्णित किया गया है जो बिल्कुल अनोखा है। लेकिन यह खूबसूरती की चीज है। वह आदमी एक मूर्तिकार है... हमें उसके जैसे कई और नवोन्मेषी और भावुक वास्तुकारों की जरूरत है।''

उन्होंने असामान्य 'महल' का एक वीडियो भी साझा किया जो सीधे एक पुरातात्विक स्थल से निकला हो सकता है। इरफ़ान ने 2011 में अपना मिट्टी का 'महल' बनाना शुरू किया था और यह अभी भी प्रगति पर है।

उन्होंने एएनआई को बताया, “वहां लगभग 11 कमरे हैं जिनमें एक बालकनी और मस्जिद भी शामिल है। वहाँ एक कुआँ भी था जिससे बहुत से लोग पानी पीते थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने इसे बिगाड़ दिया है। मैंने महल की दीवारों पर पुराने समय की नक्काशी भी उकेरी। मैं अभी भी इस घर का निर्माण जारी रख रहा हूं।''

