Train Accident in Agra: बेटी को ट्रेन में छोड़ने गया था पिता, चलती ट्रेन से उतरने लगा, हुई मौत, वीडियो वायरल

Highlights ट्रेन से उतरते वक्त मशहूर चिकित्सक डॉ लाखन सिंह की हुई मौत बेटी को स्टेशन छोड़ने गए थे दो मिनट के लिए ट्रेन रुकी, जल्दबाजी में उतरने लगे और पटरी पर गिर गए

Agra train video viral: चलती ट्रेन को पकड़ने की और उससे उतरने की कोशिश न करे। क्योंकि यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। फिर भी लोग खतरे से खेलना नहीं छोड़ते हैं। जिसकी वजह से कई बार लोग ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि, रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों को आगाह किया जाता है कि यात्री चलती ट्रेन में न चढ़े और न ही उतरने की कोशिश करे। लेकिन रेलवे के लगातार समझाने के बाद भी यात्री उनकी बात को नहीं समझ रहे हैं।

Viewers discretion advised



Earlier in the morning, #Agra based laparoscopic surgeon Dr Lakhan Singh, succumbed after he came under Mahakoshal express at Raja Ki Mandi railway station.



He went to drop his daughter & couldn't alight from train timely as it had only 2 min halt pic.twitter.com/TFv9jibyEw