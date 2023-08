अफ्रीका: पानी पीने के लिए चिंपैंजी ने ली फोटोग्राफर की ऐसी मदद, बिजनेस मैग्नेट आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक चिंपैंजी को एक फोटोग्राफर की मदद से पानी पीते हुए देखा गया है। इस वीडियो को बिजनेस मैग्नेट आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया है।

Viral Video:सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पानी पीने के लिए एक चिंपैंजी को एक फोटोग्राफर की मदद लेते हुए देखा गया है। इस वीडियो को बिजनेस मैग्नेट आनंद महिंद्रासोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया गया है।

वीडियो में चिंपैंजी को फोटोग्राफर को बुलाते और उसकी मदद से पानी पीते हुए देखा गया है। यही नहीं इस क्लिप पर कई और यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे खूब शेयर भी किया है। जब से यह वीडियो अपलोड किया गया है तब से इसे छह लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है।

जारी इस क्लिप में यह देखने को मिला है कि एक चिंपैंजी पहले फोटोग्राफर का हाथ पकड़कर लाता है और फिर उसे जमीन पर पड़े थोड़े से पानी उसे उठाकर दिखाता है। क्लिप के अनुसार, चिंपैंजी मानो शख्स को यह कह रहा हो को वे उसे ऐसे करके पानी पीलाए। इसके बाद शख्स ऐसे ही करता है और चिंपैंजी थोड़ा सा पानी पीता है।

This clip went around the world last week. A Chimpanzee in Cameroon, Africa apparently asked for a photographers’s help in drinking water; then repaid him by washing his hands gently… A useful applied lesson: If you want to succeed, then assist & support those in your… pic.twitter.com/qLntPXfTkG