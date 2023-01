'शर्म आनी चाहिए', दिल्ली में सड़क किनारे गिटार बजा रहे शख्स को पुलिस ने रोका, अभिनेता राजेश तैलंग भड़के

Highlights दिल्ली में सड़क किनारे गिटार बजा रहे शख्स को दिल्ली पुलिस द्वारा हटाने को लेकर अभिनेता ने नाराजगी जाहिर की। राजेश तैलंग ने कहा कि दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए।

दिल्लीः सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें सड़क किनारे गा रहे एक शख्स को पुलिस का एक अधिकारी हटाते दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यह क्लिप दिल्ली का है। इस क्लिप को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा और दिल्ली पुलिस की आलोचना की जा रही है।

इस क्लिप को फिल्म अभिनेता राजेश तैलंग ने भी शेयर किया और दिल्ली पुलिस के रवैए के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। अपने ट्विटर खाते से क्लिप को शेयर करते हुए राजेश तैलंग ने लिखा- यह क्लिप इंस्टाग्राम पर देखी। दिल्ली पुलिस यह सही तरीका नहीं है। ये आर्टिस्ट्स हमारी दिल्ली को और खूबसूरत और संगीतमय बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए। ट्वीट में राजेश तैलंग ने दिल्ली पुलिस को भी टैग किया।

Watched this clip on Instagram. @DelhiPolice this is not done. These artists make our delhi more aesthetical, musical. Shame !!! pic.twitter.com/FJhENQGkdV