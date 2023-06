पिथौरागढ़ में खाई में कार गिरने से दर्दनाक हादसा; 9 लोगों की मौत, दो घायल

Highlights पिथौरागढ़ में कार के खाई में गिरने से बड़ा हादसा इस हादसे में कार सवार 9 लोगों की जान चली गई दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गुरुवार को एक एसयूवी कार के खाई में गिरने के कारण बड़ा हादसा हो गया। कार के खाई में गिरने के कारण गाड़ी में सवार नौ लोगों की मौत हो गई जबकि दो गंभीर रुप से जख्मी बताए जा रहे हैं।

कुमाऊं के महानिरीक्षक (आईजी) नीलेश आनंद भरणे ने कहा, "बोलेरो कार में सवार 11 लोगों में से 9 की मौत हो गई। दो अन्य भी बुरी तरह घायल हैं और उनकी हालत गंभीर है।"

जानकारी के मुताबिक, यह घटना पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक के होकरा में हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक राज्य के बागेश्वर जिले के सामा गांव से होकरा में कोकिला देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। मंदिर दर्शन के लिए जा रहे ये सभी लोग बागेश्वर के रहने वाले थे।

घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। हादसे के दौरान कार काफी गहरी खाई में गिर गई जिसके कारण कार सवार लोग यहां-वहां गिर गए।

