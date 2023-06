देखें वीडियो: 'गांव के लुच्चा हैं...', आखिर भरी सभा में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से क्यों बोली महिला, जानिए

Highlights मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री के सवाल पर एक महिला ने अजीब जवाब दिया है। ऐसे में जवाब सुनने के बाद मंत्री को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलें।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को देखा जा सकता है जो एक सभा को संबोधन करते हुए देखे जा सकते है। बता दें कि वे 'हर घर नल' और 'जल जीवन मिशन' के बारे में लोगों को बता रहे थे तभी उनकी सभा एक घटना घटी है जिसकी चर्चा खूब हो रही है।

मंत्री के साथ यह घटना लखीमपुर खीरी में घटी है। दरअसल, भाजपा के मंत्री एक सभा में शामिल हुए थे जहां पर लोगों को सरकार के काम गिनाए जा रहे थे। ऐसे में मंत्री के सवाल पर एक महिला ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुन मंत्री के पास भी जवाब नहीं था और वे उसे बैठाने लगे थे।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वे ग्राम के प्रधान को देखाते हुए वहां मौजूद महिलाओं से कुछ सवाल पूछते है। वे कहते है कि "इन प्रधान जी को आप लोग प हचानती हैं, यही पानी पहुंचा रहे हैं?" मंत्री के इस सवाल पर वहां बैठी महिला में से एक महिला ने इसका जवाब भी दिया है।

At an event in UP's Lakhimpur district, minister Swatantra Dev Singh introduced a Pradhan to crowd.



Swatantra Dev Singh: Do you know him? He is the one ensuring delivery of water.



Pat came the reply



Female voice: Who doesn't know him. He is a luccha (scoundrel) pic.twitter.com/ZN7X0dWw1w