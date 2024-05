Jhansi Accident Video: शख्स ने बुजुर्ग पर चढ़ा दी फॉर्च्यूनर एसयूवी, दर्द से चिल्लाता रहा पीड़ित...हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Jhansi Accident Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सड़क दुर्घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पतली सड़क पर फॉर्च्यूनर एसयूवी चला रहे ड्राइवर की करतूत साफ देखी जा सकती है जिसने बुजुर्ग पर कार चढ़ा दी। बेहरमी से कार बुजुर्ग के ऊपर चढ़ाते हुए आरोपी ने काफी देर तक पीड़ित को घसीटा। यह भयावह घटना पास के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जिसके बाद फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के झांसी का है जहां टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी ने एक 70 वर्षीय व्यक्ति को कुचल दिया।

इस घटना में बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया। खबरों के मुताबिक, यह भयावह घटना सिपरी बाजार इलाके में हुई, जहां सड़क दोनों तरफ खड़ी कारों से भरी हुई थी।

Shocker from Jhansi: An old man was run over by a Toyota Fortuner. The driver reversed over him, and when he cried out, the driver abused him and ran over him again. pic.twitter.com/r4l2i9hNu1