Birth Certificate Case: आजम खान को मुसलमान होने की मिल रही सजा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर किया ट्वीट, देखें वीडियो

Birth Certificate Case: समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की एक अदालत द्वारा सात साल की सजा सुनाये जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि खान के धर्म की वजह से उनके साथ अन्याय हो रहा है।

सपा द्वारा सोशल मीडिया मंच 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किये गये एक वीडियो में यादव ने कन्नौज में संवाददाताओं से बातचीत में खां और उनके परिजन को सजा सुनाये जाने के सवाल पर कहा, ''मुझे तो यह लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके (आजम) साथ इतना अन्याय न हो रहा हो। सबको यकीन है और सब जानते हैं कि उन पर इसीलिये अन्याय हो रहा है कि उनका धर्म दूसरा है।''

उन्होंने कहा, ''आजम खां साहब पर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। भाजपा के नेता और कुछ बाहर से लाये गये अधिकारी उनके खिलाफ पहले ही दिन से साजिश करते रहे हैं। हो सकता है कि मैं गलत कहूं, हो सकता है कि लोग मुझ पर टिप्पणी करें लेकिन यह भी हो सकता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी (मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर) बना दी, इसीलिये उन्हें यह सजा मिल रही है।''

