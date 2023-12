भगवान राम की नगरी अयोध्या बदली-बदली सी आ रही नजर

Highlights शाम को अगर आप अयोध्या पहुंचेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे की पहले कौन दुकान कहां थी सारी अयोध्या एक रंग में रंगी जा रही है इसी प्रकार अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के प्रथम फेज का कार्य पूरा हो चुका है

त्रियुग नारायण तिवारी: आज के 6 माह पहले वाली अयोध्या बदली-बदली नजर आ रही है। रामपथ 13 किलोमीटर का निर्माण का लगभग पूरा हो चुका है और रामपथ के दोनों तरफ पड़ने वाले मकानों, दुकानों को एक रंग से रंगा जा रहा है। दुकानों के शटर पर स्वास्तिक चिन्ह से लेकर जय श्री राम तक के कुल 22 चिन्ह बनाये जा रहे हैं, जिनमें गदा ,शंख ,धनुष बाण ,जय श्री राम के चित्र रंगीन कलर में बनाये जा रहे हैं। जो सहादतगंज से रकाबगंज, रकाबगंज से उदया चौराहा बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

इसके साथ ही उदया चौराहा से लेकर नया घाट तक के मार्ग को रात दिन काम करके सजाया और संवारा जा रहा है। शाम को अगर आप अयोध्या पहुंचेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे की पहले कौन दुकान कहां थी और सारी अयोध्या एक रंग में रंगी जा रही है। डिवाइडर पर बिजली के पोल बड़ी तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं और उनमें बड़े शहरों की तरह सजावटी बल्ब भी लगाए जा रहे, हैं जो भगवान राम के इंद्रधनुष के आकार में हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को संपन्न किया जाना है जिसकी तैयारियां अयोध्या में रात दिन चल रही है।

अयोध्या धाम के प्रभु श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है की 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल अथवा अयोध्या जाकर हवाई अड्डे का उद्घाटन संपन्न हो जाएगा। मालूम हो कि केंद्रीय उद्ययन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्य मंत्री बीके सिंह श्री राम एयरपोर्ट का निरीक्षण करके वापस हो चुके हैं।

#WATCH | Gujarat: Construction of 7 flag poles for the Ram temple in Ayodhya is underway in Ahmedabad. (04.12) pic.twitter.com/GkPCQudVoq

इसी प्रकार अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के प्रथम फेज का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका भी लोकार्पण बहुत जल्द ही संपन्न किया जाना है। रेल विभाग के जनरल मैनेजर उत्तर रेलवे तथा जनरल मैनेजर पूर्वोत्तर रेलवे सौम्या माथुर अयोध्या आकर दौड़ा कर चुके हैं ।पूर्वोत्तर रेलवे रामघाट स्टेशन को भव्य और दिव्यबनाने में रात दिन जुटा हुआ है।

उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर ने अयोध्या कैंट अयोध्या धाम स्टेशन दर्शन नगर ,मसौधा, सलारपुर स्टेशनों का भी दौरा करके आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अयोध्या में चल रहे अनेक विकास कार्यों को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। और उनके संबंधित विभागों के अधिकारी लखनऊ से आकर निर्माण कार्य का अवलोकन कर रहे हैं ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अयोध्या में अब तक पूर्ण किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण जल्द संपन्न हो जाएगा।

अयोध्या में राम मंदिर पहुंचने के लिए श्री राम जन्मभूमि पथका भी निर्माण अंतिम चरणों में है। और गेट का निर्माण भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है यात्रियों के सुविधा के लिए क्षाजन का भी इंतजाम किया जा रहा है। अयोध्या मंडल के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने आज राम जन्मभूमि पथ,भक्ति पथ तथा राम पथ का अधिकारियों के साथ पहुंचकर निरीक्षण किया और निर्देश जारी किया है पडने वाले सभी चौराहों को सुसज्जित किया जाएगा और इन चौराहों का नामकरण भी किया जाएगा अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या नगर निगम भी 10000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर रहा है।

विकास प्राधिकरण पहले से ही टेंट सिटी का निर्माण गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड पर कर रहा है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा बाग विजेशी मोहल्ले में टेंट सिटी स्थापित करके 25000 लोगों के रुकने की व्यवस्था कर रहा है जहां रहने खाने के लिए अनेक इंतजाम किए जा रहे हैं।

विश्व हिंदू परिषद तथा संघ के बड़े-बड़े अधिकारी अयोध्या पहुंच चुके हैं और उन्हें दी गए दायित्व को उन्होंने संभाल लिया है कार सेवक पुरम और मणिराम दास की छावनी में भी टेंट सिटी का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अयोध्या के 50 प्रमुख मंदिरों को विकास प्राधिकरण द्वारा धन आवंटित करके उन्हें सजाया संवारा जा रहा है इसके वहां भी श्रद्धालु पहुंचकर ठहर सके।

#WATCH | Thailand: Visuals from 'Ayutthaya', the city named after the ancient Indian city of Ayodhya.



Here is a dynasty, every king of which is considered to be an incarnation of Ram. (29.11) pic.twitter.com/vpdzZ5IdJg