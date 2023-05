मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 80 हजार बचे हैं, तारक मेहता छोड़ चुकीं जेनिफर ने कहा- मेकर्स ने 3.5 महीनों के बकाए का भुगतान नहीं किया है

By अनिल शर्मा | Published: May 19, 2023 11:30 AM

जेनिफर ने कहा, उनके बैंक अकाउंट में महज 80 हजार रुपए ही बचे हैं। बकौल अभिनेत्री- जब मैंने शो छोड़ा, मुझे लगा कि मैं पैसे भी नहीं मांगूंगी। मेरा 3.5 महीने का पैसा बकाया है और यह एक बड़ी रकम है।

