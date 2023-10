BIGG BOSS 17: सलमान के शो में बवाल, ईशा ने अभिषेक पर शारीरिक हिंसा करने का लगाया आरोप, देखें वीडियो

Highlights 16 अक्टूबर से बिग बॉस-17 का पहला एपिसोड देखेंगे दर्शक मुनव्वर फारुकी और अभिनेत्री मन्नारा चोपड़ा के बीच हुई दोस्ती सलमान के शो में घर लेने के लिए आज होगी महाजंग

BIGG BOSS 17 : छोटे पर्दे का बड़ा शो बिग बॉस एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए लौट आया है। 15 अक्टूबर को बिग बॉस-17 के प्रीमियर पर कंटेस्टेंट्स ईशा मालविया ने अभिषेक कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

जिसके बाद से दर्शकों में इन्हें देखने की रूचि बढ़ गई है। टीवी सीरियल उड़ारियां में साथ काम कर चुके ईशा और अभिषेक बिग बॉस-17 के घर में जाने वाले आखिरी दो कंटेस्टेंट्स थे।

सलमान के सामने ही ईशा ने अभिषेक पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ शारीरिक हिंसा की। इस तरह का बर्ताव उन्हें पसंद नहीं है। इधर अभिषेक ने ईशा पर आरोप लगाया कि उन्हें टीवी सीरियल उड़ारियां के सेट से पता चला कि तुम अब किसी और को डेट कर रही हो। इधर, अभिषेक ने माना कि उनके दिल में अभी भी ईशा के लिए फीलिंग्स हैं जो इतनी जल्दी से नहीं जाएगी।

