CBSE Board Exams 2024-25: सीबीएसई ने छात्रों को दी खुशखबरी, 2024-25 में इस दिन से होंगे पेपर

Highlights 10वीं की परीक्षाएं 28 दिन में और 12वीं की परीक्षाएं 47 दिन में संपन्न हुईं। दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जिसमें 93.6 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दसवीं कक्षा के नतीजों में 94.75 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुईं और लड़कों की तुलना में 2.04 प्रतिशत अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुईं।

CBSE Board Exams 2024-25: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा अगले साल 15 फरवरी से होंगी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने सोमवार को यह घोषणा की। इस वर्ष की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम आज घोषित किए गए और दोनों कक्षाओं में लड़कों की तुलना में अधिक छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। भारद्वाज ने कहा, ‘‘बोर्ड ने 2025 की परीक्षाएं 15 फरवरी, 2025 से कराने का फैसला किया है।’’ इस वर्ष भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी को शुरू हुई थीं।

#WATCH | Delhi: On CBSE Board Class 12th results, CBSE Exam Controller Sanyam Bhardwaj says, "After holding the 12th examinations from 15th February 2024 to 2nd April 2024... Today we have declared the results of class 12th and the results are 0.65 % better than last year...… pic.twitter.com/TPghyW3fiW