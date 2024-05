IPL 2024: पुराने यार सुरेश रैना से मिले एमएस धोनी, चेपॉक में सीएसके के खिलाड़ी किए गए सम्मानित, क्या खेल लिया आखिरी मैच!

Highlights सीएसके ने अपना आखिरी घरेलू मैच चेपॉक में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को पदकों से सम्मानित किया गया इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने साथी सुरेश रैना से भी मिले

IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने अपना आखिरी घरेलू मैच चेपॉक में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला। अपना आखिरी घरेलू मैच जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को पदकों से सम्मानित किया गया। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी अपने पुराने साथी सुरेश रैना से भी मिले। कभी चेन्नई की बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ रहे रैना से धोनी की मिलने की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं।

इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) अंक तालिका में 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई। इसके बाद सीएसके के खिलाड़ियों को धन्यवाद देने के लिए एम चिदंबरम स्टेडियम में लैप ऑफ ऑनर का प्रदर्शन किया गया और खिलाड़ियों को पदक से सम्मानित किया गया।

यह चेपॉक में सीएसके की 50वीं घरेलू जीत थी और इस साल की प्रतियोगिता में उनका अंतिम लीग गेम भी था। मैच शुरू होने से पहले ही सीएसके फ्रैंचाइज़ी ने इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से प्रशंसकों से खेल के बाद 'कुछ विशेष' के लिए रुकने का अनुरोध किया था। मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स को समर्थन देने के लिए दर्शकों को सम्मान में टेनिस गेंदें दी गईं।

#YellorukkumThanks to the superfans who filled Anbuden and our hearts! 💛♾️#WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/LsItyQ24HD