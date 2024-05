स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के करीबी पर लगाया मारपीट का आरोप, भाजपा ने आप पर बोला हमला

Highlights स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के आवास पर उनके करीबी बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। सुबह करीब 10 बजे सीएम आवास से मालीवाल ने पीसीआर कॉल की थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंची।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके करीबी बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। सूत्रों ने सीएनएन-न्यूज18 को यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, सुबह करीब 10 बजे सीएम आवास से मालीवाल ने पीसीआर कॉल की थी। कॉल के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित आवास पर पहुंची। मामले में पुलिस को अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं मिली है।

बिभव कुमार हाल ही में तब सुर्खियों में आए जब दिल्ली सतर्कता विभाग ने उन्हें अवैध नियुक्ति का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से बर्खास्त कर दिया।

विभव कुमार को 2007 में एक लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने के लिए हमला करने और आपराधिक बल का उपयोग करने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था।

इस बीच फरवरी में बिभव को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी तलब किया था।

मालीवाल के हमले के आरोप पर आप पर निशाना साधते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि मालीवाल ने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चुप्पी बनाए रखी और तब वह भारत में भी नहीं थीं।

AAP RS MP and former DCW chief Swati Maliwal alleges that Delhi CM’s PA assaulted her. Call made from Delhi CM’s House.



Remember, Swati Maliwal had maintained radio silence on Kejriwal’s arrest. She was infact not even in India at that time and didn’t return for a long time.