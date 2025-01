Bigg Boss 18 winner: विवियन डीसेना '100% विनर' हैं, फिनाले से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा, रजत दलाल पर भारी

Highlights इस शो के फाइनलिस्ट विवियन डीसेना, करण वीर मेहरा, चुम दरंग, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह हैं कलर्स का लाडला कहे जाने वाले विवियन डीसेना बिग बॉस 18 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं फिनाले एपिसोड आज रात 9:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा

Bigg Boss 18 winner: बिग बॉस 18 का फिनाले डे आ गया है और कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि ट्रॉफी कौन उठाएगा। सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के फाइनलिस्ट विवियन डीसेना, करण वीर मेहरा, चुम दरंग, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह हैं। 18वां सीजन इस बार काफी हिट रहा है क्योंकि प्रशंसकों ने घर के अंदर हुए ड्रामा और विवादों का खूब लुत्फ उठाया।

हर कंटेस्टेंट को उनके फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। कलर्स का लाडला कहे जाने वाले विवियन डीसेना बिग बॉस 18 के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। बहुत से फैंस चाहते हैं कि एक्टर रियलिटी शो जीतें। घर में विवियन की खूब बहस हुई और अक्सर उनका मुकाबला करण वीर मेहरा से होता था। कुछ लोगों का मानना ​​था कि उन्होंने गेम को अच्छे से खेला, जबकि अन्य ने इस बात पर सवाल उठाया कि जिस तरह से वह अक्सर चुप रहते थे, यहां तक ​​कि जब उन्हें बोलना होता था।

खैर, वह दिन आ गया है जब हमें आखिरकार बिग बॉस 18 के विजेता का पता चल जाएगा। विवियन के प्रशंसकों का मानना ​​है कि वह 100 प्रतिशत शो जीतने के हकदार हैं। एक व्यक्ति ने लिखा, "बधाई हो विवियन डीसेना बिग बॉस सीजन 18 के विजेता हैं। बहस खत्म।"

एक अन्य प्रशंसक ने ट्वीट किया, "बिग बॉस 18 ट्रेंड कर रहा है, और यह सब विवियन डीसेना के जादू की बदौलत है! बिग बॉस 18 के प्रतिष्ठित विजेता विवियन। एक ट्वीट में लिखा है, ""विवियन डीसेना बार-बार साबित करते हैं कि वह बेजोड़ क्यों हैं! हर मायने में एक सच्चे विजेता।" बिग बॉस 18 के प्रतिष्ठित विजेता विवियन"।

