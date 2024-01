Bigg Boss 17: विक्की जैन ने आयशा खान के लिए गाया गाना तो अंकिता ने कही ये बात, देखें वीडियो

Bigg Boss 17: सलमान खान के शो बिग बॉस में कैप्टन टास्क पूरा होने के साथ ही अंकिता लोखंडे नई कैप्टन बन गई हैं। अंकिता के कैप्टन बनते ही घर में नई जोड़ियां बननी शुरू हो गई है और इन दिनों मुनव्वर और अंकिता एक साथ नजर आ रहे हैं। घर की कैप्टन बनने के बाद अंकिता की अपने पति विक्की जैन के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर बहस हो गई।

हालांकि, जल्द ही वे गले मिले और पैच-अप हो गया। एक घटना के दौरान, विक्की को यह चर्चा करते हुए देखा गया कि कैसे अंकिता अब उन पर कोई ध्यान नहीं देती है, लेकिन ईशा मालविया ने उन्हें यह कहते हुए सही किया कि उनकी पत्नी हमेशा उनका इंतजार कर रही हैं।

#AyeshaKhan saying that Vicky is a good person but his thinking is dirty.#MunawarFaruqui spending most of his time with Ankita nowadays!



LONE LION MUNAWAR#BiggBoss17#MannaraChopra#BB17pic.twitter.com/AMbpxmPdhs