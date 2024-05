Lok Sabha Elections 2024: "इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी, जनता अपने वोटों से उन्हें देगी जवाब", स्मृति ईरानी ने रामगोपाल यादव द्वारा राम मंदिर पर की गई टिप्पणी पर कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 8, 2024 10:19 AM

Next

स्मृति ईरानी ने सपा नेता रामगोपाल वर्मा द्वारा राम मंदिर के खिलाफ दिए गए बयान पर कहा कि इंडिया गठबंधन 'सनातन विरोधी' है और भाजपा अपने चुनाव नतीजों से उन्हें मुहतोड़ जवाब देगी।