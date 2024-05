उत्तर प्रदेश: नाबालिग के साथ मकान मालिक करता था गंदी हरकत, तंग आकर प्रेमी संग रची हत्या की साजिश, ऐसे सुलझा मौत का रहस्य

By अंजली चौहान | Published: May 8, 2024 10:11 AM

लखनऊ: लखनऊ पुलिस ने 13 वर्षीय लड़की और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर तीन महीने पुरानी हत्या की गुत्थी सुलझा ली है।