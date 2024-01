Bigg Boss 17: अभिषेक कुमार की घर में वापसी से ईशा-समर्थ को लगा झटका; सलमान खान ने फिल्मी अंदाज में कराई एंट्री, वीडियो वायरल

Bigg Boss 17: सलमान खान के शो बिग बॉस में इन दिनों अभिषेक कुमार की एक हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है जिसके कारण उन्हें घर से बेदखल होना पड़ा। हाल ही में एक एपिसोड में अभिषेक और समर्थ और ईशा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींचा।

जब ईशा और समर्थ द्वारा अभिषेक का मजाक बनाए जाने को लेकर मामला इतना बढ़ा कि अभिषेक ने अपना आपा खो दिया। बिग बॉस हाउस में बात इतनी बढ़ गई कि अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मार दिया और उन्हें बिग बॉस के घर से जाना पड़ा।

इस टॉपिक के खत्म होने के बाद अभिषेक का घर में सफर खत्म हो गया और फैन्स को ऐसा लगा कि अब यह लड़ाई यही खत्म हुई। हालांकि, शो में उस वक्त दिलचस्प मोड़ आया जब सलमान खान ने अभिषेक की दोबारा एंट्री की घोषणा की। एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान ने अभिषेक को स्टाइल में बिग बॉस हाउस में वापस बुलाया।

I think #SalmanKhan sees himself in #AbhishekKumar & also sees Vivek in #SamarathJurel & Aishwarya in #IshaMalviya, why else would he say #AbhishekKumar is a heropic.twitter.com/wVDDvfD0nd