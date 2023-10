Bigg Boss-17: चंद घंटों में बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए अभिषेक, मन्नारा और नवीद, देखें वीडियो

Highlights अभिषेक, मन्नारा और नवीद को घरवालों ने किया नॉमिनेट सनी आर्या और अरुण के साथ अभिषेक का हुआ झगड़ा घर में ग्रुप बनाने में लगे हैं घरवाले

Salman Khan: टीवी पर प्रसारित हो रहे सलमान खान के शो बिग बॉस-17 में इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए घरवालों ने तीन लोगों को नॉमिनेट किया है। मन्नारा चोपड़ा, अभिषेक कुमार और नवीद सोले। वीकेंड के वॉर पर सलमान खान आएंगे और इन तीनों में से एक का नाम लेकर घर से बेघर होने का फरमान सुना देंगे।

अभी कुछ घंटो पहले ही तो बिग बॉस -17 का ग्रैंड प्रीमियर हुआ था। जब सभी 14 कंटेस्टेंट्स से सलमान ने दर्शकों को रूबरू कराया था। घर में सबसे पहले मन्नारा चोपड़ा ने एंट्री ली थी। हालांकि जब वह मंच पर सलमान खान के साथ उनके गाने पर साथ में डांस करने के बाद अपने बारे में बता रही थी कि शो को लेकर उनकी क्या रणनीति है। घर के अंदर वह कैसा खेल खेलेंगी।

इस पर सलमान ने मजाक में कह दिया था कि कहीं इस शो के पहले सप्ताह में ऐसा न हो कि तुम ही पहली कंटेस्टेंट्स बनो जो घर से बेघर हो जाए। सलमान का कुछ घंटे पहले किया गया मजाक लगता है कहीं मन्नारा के लिए सच न हो जाए। क्योंकि मन्रारा को घरवालों ने घर से बेघर करने के लिए चुना है।

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि इस बार बिग बॉस का थीम तीन मकानों में बांटा गया है। इन तीनों मकानों के नाम दिए गए हैं। एक मकान का नाम दिल, दूसरे का दिमाग और तीसरे का दम रखा गया है।

अभिषेक का गुस्सा और नॉमिनेशन

बिग बॉस के घर में पहले दिन से ही अभिषेक कुमार की नोंक-झोंक अपनी पूर्व प्रेमिका ईशा मालवीय से हुई। हालांकि बाद में दोनों शांत दिखे। घर में दूसरे दिन अभिषेक घर के दूसरे सदस्य अरुण माशेट्टी से बहस करने लग जाते हैं। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को बाहर देखने की बात करने लग जाते हैं। इस दौरान घर के अन्य सदस्य जैसे तैसे दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं।

Worst Contestant in the History of #BiggBoss17#AbhishekKumar!!



Previously, fights used to happen in Bigg Boss season over food, nominations, tasks, and duties.



And now, Abhishek Kumar fights over fart 😭😭😭#MunawarFaruqui



pic.twitter.com/uJsBA9pbI6