Telangana Elections 2023: क्या अभिनेता, क्या नेता और क्या आमजन सभी ने महापर्व पर निभाई अपनी जिम्मेदारी, देखें वीडियो

Highlights सबसे पहले तेलंगाना चुनाव आयोग के सीईओ विकास राज ने वोट किया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे एएमआईएमआईएम के चीफ ने लोगों से वोट डालने की अपील की

Telangana Elections: तेलंगाना में आज यानी गुरुवार को 119 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन सभी सीटों पर वोट डालकर 3.26 करोड़ कुल मतदाता राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, जिसके जरिए अगले 5 साल राज्य नए सीएम के जरिए शासित होगा। इस क्रम में साल 2018 में राज्य में के. चंद्रशेखर की पार्टी टीआरएस को 88, कांग्रेस को 17, जबकि एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें आई थी।

#WATCH | Telangana Elections | State's Chief Electoral Officer (CEO) Vikas Raj casts his vote at a polling booth in S.R. Nagar, Hyderabad. pic.twitter.com/6pJn4mcRla — ANI (@ANI) November 30, 2023

लेकिन, इस बार के चुनाव में अभी तक प्रचार में कांग्रेस ने अपना दम लगाया, देश भर में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने प्रचार किया। अब हैदराबाद समेत प्रदेश में जगह-जगह वोट डाले गए हैं और इस क्रम में नेताओं ने ही नहीं, अभिनेता और आमजन ने बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई।

#WATCH | Specially-abled voters arrive at a polling station in Siddipet to exercise their franchise in Telangana elections pic.twitter.com/3wiVLKmQlK — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | After casting his vote, Telangana minister and BRS MLA KT Rama Rao says, "I have done my duty as a citizen of Telangana. I voted for betterment, I voted for my state. I voted for people who will take the state forward in a progressive manner. I appeal to all citizens of… pic.twitter.com/11jpr42bBM — ANI (@ANI) November 30, 2023

सबसे पहले प्रदेश चुनाव आयोग के सीईओ विकास राज ने एस आर नगर, हैदराबाद में वोट डालने गए। इसका वीडियो अब सामने आ गया है। इनके अलावा बॉलीवुड और दक्षिण सिने स्टार राणा दग्गुबती भी इस कड़ी में पीछे नहीं रहे और अपना मत वोट डालें। वहीं, सुपरस्टार नागार्जुन भी अपनी पत्नी के साथ मत डालने के लिए जुबली हिल्स, हैदराबाद में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास पहुंचे।

#WATCH | Actor Rana Daggubati arrives to cast his vote at FNCC in Hyderabad during Telangana elections pic.twitter.com/pZVtDIxrO1 — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Telangana Elections | Actor Naga Chaitanya arrives to cast his vote at the polling booth at the Govt Working Women's Hostel in Jubilee Hills, Hyderabad. pic.twitter.com/ehfTubl0Qx — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Actor Venkatesh Daggubati exercised his right to vote in Hyderabad Presidency Degree and PG College, Manikonda, in Rajendranagar constituency of Ranga Reddy district#TelanganaElectionspic.twitter.com/DiwHiparB3 — ANI (@ANI) November 30, 2023

सबसे रौचक करने वाली बात तो सामने आई जब, अलु अर्जुन ने अपना वोट तो किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने आम लोगों के साथ लाइन में इंतजार भी किया। फिर कहीं जाकर अपने नंबर आने पर वोट कर दिया।

#WATCH | Actor Allu Arjun after casting his vote in Hyderabad's Jubilee Hills area#TelanganaElections2023pic.twitter.com/YbIrZxo5VM — ANI (@ANI) November 30, 2023

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने भी वोट डालकर कहा, कांग्रेस की राज्य में दो-तिहाई के साथ सरकार बन रही है। हम कर्नाटक के रिजल्ट तेलंगाना में दोहराने जा रहे हैं।

#WATCH | Telangana Elections | State Congress president Ravanth Reddy shows his inked finger after casting his vote at a polling booth in Kodangal. pic.twitter.com/R6nUgwqfMy — ANI (@ANI) November 30, 2023

इस बीच एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन औवेसी ने भी वोट करने के बाद मीडिया से कहा, "मैं तेलंगाना के लोगों से कहते हूं कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में हिस्सा लें। खासकर वो वोट डालने जाए, तो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वो ये न सोचे कि आज छुट्टी हैं। अगर आप वोट देंगे, तो राजनेताओं की आपके प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। पहली बार आए मतदाताओं के लिए सबसे अच्छा वक्त है।"

इसके साथ ही जूनियर एनटीआर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे।

#WATCH | Telangana Elections | Actor Jr NTR and his family arrive to cast their votes at the polling booth in P Obul Reddy Public School in Hyderabad. pic.twitter.com/UpVO6lgFwv — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | After casting his vote, Union minister and Telangana BJP chief G Kishan Reddy says, "People should exercise their right to vote. I appeal to the public to fulfil their responsibility. I want to tell the public that today is the chance to choose your government. People… pic.twitter.com/xfst2m9JmS — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Actor Srikanth casts his vote in the Jubilee Hills area of Hyderabad, and says, "Please do cast your vote."#TelanganaElectionspic.twitter.com/zhn1q3h4vG — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Telangana Elections | A differently-abled voter being helped at a polling booth in Kodangal as he arrives to cast his vote. Visuals from ZPHS Boys South Wing school. pic.twitter.com/eTlNVzdRN9 — ANI (@ANI) November 30, 2023

