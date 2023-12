Telangana CM swearing-in Updates: कुछ देर में रेवंत रेड्डी लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ, मल्लू भट्टी होंगे उपमुख्यमंत्री, ये 12 विधायक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल

Highlights मल्लू भट्टी विक्रमार्क को तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के सबसे बड़े नेता और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के चंद्रशेखर राव को टक्कर दी। शपथ ग्रहण समारोह यहां दोपहर एक बजकर चार मिनट पर विशाल एलबी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

Telangana CM swearing-in Updates: तेलंगाना में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता अनुमुला रेवंत रेड्डी हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मल्लू भट्टी विक्रमार्क को तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, दामोदर राजनरसिम्हा, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, दाना अनसूया, तुम्मला नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा और जुपल्ली कृष्णा राव बारह मंत्री हैं, जो रेवंत रेड्डी के साथ शपथ लेंगे। अनुयायियों द्वारा 'टाइगर रेवंत' के नाम से भी जाने जाने वाले रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के सबसे बड़े नेता और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता के चंद्रशेखर राव को टक्कर दी।

#WATCH | Congress national president Mallikarjun Kharge arrives in Hyderabad, to attend the oath-taking ceremony of Telangana CM designate Revanth Reddy pic.twitter.com/eaN2EAXlhA