Lok Sabha Elections 2024: हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं की ID कार्ड की जांच की, AIMIM ने जताई आपत्ति

Lok Sabha Elections 2024: देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत 10 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की 96 लोकसभा सीट पर सोमवार को मतदान जारी है। इस चरण में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला हैदराबाद सीट पर बीजेपी की माधवी लता से है। मतदान के दौरान माधवी लता ने निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्हें वोट देने आई महिलाओं की पहचान करते देखा गया।

मतदान केंद्र पर माधवी लता ने वोट देने आई मुस्लिम महिलाओं के पहचान पत्र देखे और नकाब हटवाकर उनका चेहरा भी देखा। इसका वीडियो सामने आया तो एआईएमआईएम के नेताओं की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई। हालांकि माधवी लता ने कहा कि वो एक उम्मीदवार हैं और उन्हें ये करने का अधिकार है।

हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, "...मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेसमास्क के बिना ID कार्ड की जांच करने का अधिकार है। मैं एक पुरुष नहीं हूं, मैं एक महिला हूं और बहुत विनम्रता के साथ, मैंने उनसे केवल अनुरोध किया है... अगर कोई इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वे डरे हुए हैं..."

इसके बाद पुलिस द्वारा कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के बाद भाजपा उम्मीदवार माधवी लता मंगलहाट पुलिस स्टेशन पहुंचीं।

