PM Modi in Varanasi: दशाश्वमेध घाट पर 1000 ड्रोन का शो, छह किमी लंबा रोड शो, बनारस में रात्रि विश्राम कर कल करेंगे नामांकन, जानें शेयडूल

Highlights PM Modi in Varanasi: लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा। PM Modi in Varanasi: रोड शो में पांच हजार से ज्यादा ‘मातृशक्तियां’ पैदल यात्रा करेंगी। PM Modi in Varanasi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई मंत्री, विधायक भी शामिल होंगे।

PM Modi in Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम तीसरी बार (2014 और 2019) चुनाव मैदान में है। सोमवार को वाराणसी में छह किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। कल नामांकन दाखिल करेंगे। 14 मई को वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पीएम मोदी के चुनाव अभियान के तहत दशाश्वमेध घाट पर हर शाम 15 मिनट के लाइट-एंड-साउंड शो के लिए एक हजार ड्रोन तैनात किए गए हैं। यह शो गुरुवार शाम को शुरू हुआ है। ड्रोन रात के आकाश में अलग-अलग पैटर्न बुनते दिखेंगे। भाजपा ने मोदी को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है, जहां लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में एक जून को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया कि, रोड शो में पांच हजार से ज्यादा ‘मातृशक्तियां’ पैदल यात्रा करेंगी।

#WATCH | Varanasi, UP: Preparations in full swing at Gadaulia Chowk ahead of Prime Minister Narendra Modi's roadshow later today.



PM Narendra Modi is the sitting MP and candidate from Varanasi. He will file his nomination for the #LokSabhaElections2024 tomorrow. pic.twitter.com/Sdb63ZP0b6 — ANI (@ANI) May 13, 2024

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Preparations in full swing for Subah-e-Banaras, a cultural program which will be organised at Assi Ghat during PM Narendra Modi's visit.



PM Narendra Modi will hold a roadshow today and file his nomination from Varanasi tomorrow for… pic.twitter.com/lVE3hfknPJ — ANI (@ANI) May 13, 2024

रोड शो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई मंत्री, विधायक भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार की शाम को मोदी का रोड शो मालवीय चौराहा से संत रविदास गेट, अस्सी, शिवाला, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। इसके बाद वह विश्वनाथ धाम से मैदागिन चौराहा, कबीरचौरा, लहुराबीर, तेलियाबाग तिराहा, चौकाघाट चौराहा, लकड़ी मंडी, कैंट ओवरब्रिज, लहरतारा चौराहा, मंडुवाडीह चौराहा, ककरमत्ता ओवरब्रिज होते हुए रात्रि विश्राम के लिए बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस जाएंगे।

दूसरे दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री गंगा नदी में स्नान करेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि रोड शो के मार्ग पर 11 बीट के अन्तर्गत लगभग 100 प्वाइंट बनाए गये हैं, जिन पर मराठी, गुजराती, बंगाली, माहेश्वरी, मारवाड़ी, तमिल, पंजाबी आदि समाज के लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा में मोदी का स्वागत करेंगे।

शहनाई, शंखनाद, डमरू दल के साथ काशी की जनता के साथ ही कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। नरेन्द्र मोदी बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद भी लेने जाएंगे। रोड शो के मार्ग पर काशी की विभूतियों के कटआउट भी लगाए जाएंगे।

