CBSE Class 12 Result 2024: सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे किए जारी, ऐसे करें चेक

CBSE Class 12th Result 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज यानी की 13 मई, 2024 को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिये हैं। इसे लेकर जानकारी खुद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दी। इसके साथ ये भी बताया कि सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in, https://umangresults.digilocker.gov.in/cbsebzmbzajkajkqwoiqjkaloXII.html, cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, results.cbse.nic.in, cbse.nic.in, digilocker.gov.in, results.gov.in पर जाकर अपनी लॉगइन डिटेल्स को डालकर नतीजे देख सकते हैं। आप अपने नतीजे मोबाइल ऐप- डिजिलॉकर और उमंग पर भी चेक किए जा सकते हैं।

CBSE Class XII students, check your results now on DigiLocker. All the best!



Click https://t.co/rlxcerZsN0