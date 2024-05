Protest in POK: प्रदर्शन कुचलने के लिए दरिंदगी पर उतरी पाकिस्तान सेना, लोगों को नदी में फेंका, एके-47 से फायरिंग, वीडियो

Highlights प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के बीच हिंसक हो गई है प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को तैनात किया पाकिस्तानी बलों द्वारा प्रदर्शन में शामिल लोगों को नदी में फेंके जाने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए

Protest in POK: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षाबलों के बीच हिंसक हो गई है। बदहाली से जूझ रहे पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने से नाराज हैं। सड़क पर उतरे लोगों और विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ के बीच झड़पें भी हुई। अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है।

Dear International Media,



What is stopping you from reporting about the oppression of Kashmiris in Pakistan Occupied Kashmir (PoK) by Pakistan & its forces?



Even when a terrorist is eliminated in India, you all target Indian forces & accuse India of oppressing Kashmiris. pic.twitter.com/6QLixLqGs9