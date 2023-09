वायुसेना में शामिल हुआ पहला C-295 परिवहन विमान, बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम

Highlights हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर सी-295 एमडब्ल्यू के अनावरण समारोह में भाग लिया यह मीडियम लिफ्ट सामरिक विमान बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है सी-295 के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी

नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने सोमवार को हिंडन एयरबेस पर एक समारोह में अपना पहला सी-295 परिवहन विमान शामिल किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल यह विमान बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है।

इस मौके को तस्वीरों में कैद कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्स पर लिखा, "हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर सी-295 एमडब्ल्यू के अनावरण समारोह में भाग लिया। यह मीडियम लिफ्ट सामरिक विमान बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है और यह एचएस-748 एवरो विमान की जगह लेगा। सी-295 के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। आने वाले वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।"

सी-295 चीन के साथ विवादित सीमा के पास सहित अग्रिम क्षेत्रों में मिशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वायु सेना की रसद क्षमताओं को बढ़ावा देगा, और 1960 के दशक की शुरुआत में सेवा में प्रवेश करने वाले एवरो परिवहन विमान के पुराने बेड़े की जगह लेगा। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा स्पेन के सेविले में भारतीय वायुसेना को विमान सौंपने के एक सप्ताह बाद 20 सितंबर को विमान गुजरात के वडोदरा हवाई अड्डे पर पहुंचा।

चौधरी ने 13 सितंबर को सेविले में एयरबस की सैन पाब्लो साइट पर आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े को उन्नत करने के लिए 21,935 करोड़ रुपये की 'मेक इन इंडिया' परियोजना के तहत विमान की डिलीवरी ली। यह विमान 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी वायु सेना दिवस परेड का केंद्रबिंदु होने की उम्मीद है, और भारतीय वायुसेना वडोदरा में अपना पहला सी-295 स्क्वाड्रन बनाएगी।

