रोबोट मानव को नियंत्रित कर सकते हैं, एआई फर्म के संस्थापक ने दी चेतावनी

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2023 09:16 AM

स्टैबिलिटी एआई की संस्थापक एमाद मोस्ताक का कहना है कि एआई के क्षेत्र में यह "सबसे खराब स्थिति" में हो सकती है कि रोबोट का विकास इंसानों की बौद्धिक कुशलता को मात देने लगे।

