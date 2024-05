Google Doodle Today: खास है गूगल का आज का डूडल, मनाया अकॉर्डियन के 1829 पेटेंट की वर्षगांठ का जश्न

By मनाली रस्तोगी | Published: May 23, 2024 06:45 AM

Next

उपकरण का नाम जर्मन शब्द "अकोर्ड" से आया है, जिसका अर्थ है कॉर्ड। एनिमेटेड डूडल आज धौंकनी के साथ फ्री-रीड वाद्ययंत्र को श्रद्धांजलि दे रहा है, जो पॉप, जैज, लोक और शास्त्रीय सहित विभिन्न संगीत शैलियों पर अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता है।