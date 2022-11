एलन मस्क ने ट्विटर पर बहस करने के बाद एंड्रॉयड इंजीनियर को नौकरी से निकाला, देखिए क्या कहा?

Highlights मस्क ने ट्विटर के एंड्रॉयड इंजीनियर एरिक फ्रॉनहॉफर को नौकरी से तब निकाल दिया। दोनों के बीच ट्विटर के स्लो काम करने के लेकर बहस हुई थी।

वाशिंगटन: ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क ने ट्विटर से जुड़े एक और सदस्य को नौकरी से निकाल दिया है। माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के कर्मचारियों और ठेकेदारों की छंटनी कर रहे मस्क ने ट्विटर के एंड्रॉयड इंजीनियर एरिक फ्रॉनहॉफर को नौकरी से तब निकाल दिया जब उसने सार्वजनिक तौर पर उनसे बहस की।

गौरतलब है कि एलन मस्क द्वारा कई देशों में ट्विटर के 'अत्यधिक धीमा' होने के दावे को एरिक ने गलत बताया था जिसके बाद ट्विटर पर दोनों की बहस हुई थी। बकौल एरिक, निकाले जाने को लेकर उनसे कोई औपचारिक बातचीत नहीं की गई है। लेकिन ट्विटर पर एलन ने इसकी घोषणा की। सिलसिलेवार ट्वीट में दोनों की बहस को देखा जा सकता है।

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N