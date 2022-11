भारी संख्या में ट्विटर के कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा, कंपनी ने अपने कई ऑफिस किए बंद, रिपोर्ट में दावा

Highlights ट्विटर में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा भारी संख्या में इस्तीफे की बात सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि कर्मचारियों से कंपनी द्वारा पूछा गया था कि वे आगे काम करना चाहते है? ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस इस्तीफे के बाद ट्विटर ने अपनी सारी ऑफिसों को बंद कर दिया है।

वॉशिंटन डीसी:ट्विटर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सैकड़ों की संख्या में ट्विटर के कर्मचारियों द्वारा इस्तीफे देने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को यह पूछा गया है कि क्या वे कंपनी के साथ आगे भी काम करना चाहते या नहीं।

इस पर कर्मचारियों ने एक दूसरे साथियों को इमोजी भेजते हुए एक दूसरे को फेयरवेल के मैसेज भेजने लगे और इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभालू है, तब से ट्विटर कुछ न कुछ बात को लेकर चर्चा में रहता है।

द वर्ज और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर के कर्मचारियों को एक गूगल फॉर्म भेजा गया है और उसमें साफ तौर पर पूछा गया है कि क्या वे कंपनी के साथ आगे काम करना चाहते है या नहीं। इसके लिए उन्हें हा या ना में जवाब मांगा गया है।

दावा यह भी किया जा रहा है कि इसके लिए कर्मचारियों को गुरुवार को दोपहर दो बजे तक का समय दिया गया था। ऐसे में कर्मचारियों ने भारी संख्या में इस्तीफा दिया है। दावा यह भी किया गया है कि कर्मचारियों को कंपनी द्वारा कहा गया है कि वे चाहे तो ट्विटर की "रोमांचक यात्रा" के लिए साइन ऑन कर सकते हैं या नहीं तो कंपनी से अलग हो सकते हैं और वे "संक्रमण दूर" कर सकते हैं।

एक साथ भारी संख्या में कर्मचारियों के इस्तीफे पर टेक जर्नलिस्ट जोए शिफर ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर जोए ने यह दावा किया है कि इस मास इस्तीफे के बाद ट्विटर ने अपने सभी ऑफिसों को बंद कर दिया है और सबके बैज एक्सेस को भी निलंबित कर दिया है।

NEW: Twitter just alerted employees that effective immediately, all office buildings are temporarily closed and badge access is suspended. No details given as to why.