आज का पंचांग 07 जून 2023: जानें आज का राहुकाल, शुभ मुहूर्त और अशुभ योग

नई दिल्ली: हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पंचांग का विशेष महत्व है और यहा पांच अंगों से मिलकर बना होता है। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन बुधवार का है।

पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजीत मुहूर्त, रवि योग, ब्रम्ह योग, विजय मुहूर्त, गोधूलि मुहूर्त, निशिता मुहूर्त और अमतृकाल जैसे शुभ योग पर विचार करके सभी महत्वपूर्ण कार्य करने का समय देखा जाता है।

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी शुभ मुहूर्त को निकालने के लिए पंचांग का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में आइए बताते हैं आपको बुधवार के दिन का राहुलकाल, शुभ मुहूर्त और सूर्योदय-सूर्यास्त का सही समय...

शक संवत: 1945

विक्रम संवत: 2080

गुजराती संवत: 2079

आज का शुभ मुहूर्त

ब्रम्ह मुहूर्त: 04:02 AM- 04:42 AM

प्रात: संध्या: 04:22 AM- 05:23 AM

संध्यान्ह संध्या: 07:17 PM - 08:17 PM

गोधूलि मुहूर्त: 07:15 PM to 07:36 PM

अभिजीत मुहूर्त:

विजय मुहूर्त: 02:39 PM - 03:34 PM

निशिता मुहूर्त: 11:59 PM - 12:40 AM, जून 08

अमृत काल: 03:13 PM - 04:41 PM

आज का अशुभ योग

राहुकाल: 12:20 PM - 02:04 PM

यमगंड: 07:07 AM - 08:51 AM

गुलिक काल: 10:35 AM- 12:20 PM

सूर्यादय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: सुबह 5:23 बजकर

सूर्यास्त: शाम 7:17 बजकर

चंद्रोदय: 10:49 PM

चंद्रास्त: 08:16 AM

(डिस्क्लेमर: इस लेख में सामान्य जानकारी पर आधारित सलाह और तर्क दिए गए हैं। कृपया इस पर अमल करने से पहले विस्तृत जानकारी किसी विशेषज्ञ से जरूर लें।)

Web Title: Today Panchang 07 June 2023 Know today's Rahukaal auspicious time and inauspicious yoga