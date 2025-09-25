Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि में जरूर करें मां दुर्गा के 108 नामों का जाप, बनेंगे बिगड़े काम

Sharadiya Navratri 2025: नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और इस दौरान देवी दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। देवी दुर्गा के कई रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना एक विशेष नाम है। देवी दुर्गा के 108 नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनका जप करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इन नामों का जप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

यहाँ देवी दुर्गा के 108 नाम दिए गए हैं। ये नाम उनके विभिन्न गुणों, शक्तियों और रूपों का वर्णन करते हैं, और प्रत्येक नाम का अपना एक विशेष महत्व है।

देवी दुर्गा के 108 नाम

सती। भवप्रीता। साध्वी। भवमोचनी। भवानी। आर्या। दुर्गा। जया। आद्या। त्रिनेत्रा। शूलधारिणी। पिनाकधारिणी। चित्रा। चंद्रघंटा। महातपा। बुद्धि। अहंकारा। चित्तरूपा। चिता। चिति। सर्वमंत्रमयी। सत्ता। सत्यानंदस्वरुपिणी। अनंता। भाविनी। भव्या। अभव्या। सदागति। शाम्भवी। देवमाता। चिंता। रत्नप्रिया। सर्वविद्या। दक्षकन्या। दक्षयज्ञविनाशिनी। अपर्णा। अनेकवर्णा। पाटला। पाटलावती। पट्टाम्बरपरिधाना। कलमंजरीरंजिनी। अमेयविक्रमा। क्रूरा। सुन्दरी। सुरसुन्दरी। वनदुर्गा। मातंगी। मतंगमुनिपूजिता। ब्राह्मी। माहेश्वरी। एंद्री। कौमारी। वैष्णवी। चामुंडा। वाराही। लक्ष्मी। पुरुषाकृति। विमला। उत्कर्षिनी। ज्ञाना। क्रिया। नित्या। बुद्धिदा। बहुला। बहुलप्रिया। सर्ववाहनवाहना। निशुंभशुंभहननी। महिषासुरमर्दिनी। मधुकैटभहंत्री। चंडमुंडविनाशिनी। सर्वसुरविनाशा। सर्वदानवघातिनी। सर्वशास्त्रमयी। सत्या। सर्वास्त्रधारिनी। अनेकशस्त्रहस्ता। अनेकास्त्रधारिनी। कुमारी। एककन्या। कैशोरी। युवती। यति। अप्रौढ़ा। प्रौढ़ा। वृद्धमाता। बलप्रदा। महोदरी। मुक्तकेशी। घोररूपा। महाबला। अग्निज्वाला। रौद्रमुखी। कालरात्रि। तपस्विनी। नारायणी। भद्रकाली। विष्णुमाया। जलोदरी। शिवदुती। कराली। अनंता। परमेश्वरी। कात्यायनी। सावित्री। प्रत्यक्षा। ब्रह्मावादिनी। कमला शिवानी

इन नामों का जप करने से होने वाले लाभ

देवी दुर्गा के 108 नामों का जप करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। इन नामों का जप करने से मन को शांति मिलती है, जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं।

मन की शांति: इन नामों का जप करने से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है।

सुख-समृद्धि: देवी दुर्गा के 108 नामों का जप करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और धन-धान्य की वृद्धि होती है।

शत्रुओं पर विजय: इन नामों का जप करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और जीवन में सफलता मिलती है।

रोगों से मुक्ति: देवी दुर्गा के 108 नामों का जप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है।

आत्म-विश्वास में वृद्धि: इन नामों का जप करने से आत्म-विश्वास में वृद्धि होती है और जीवन में सफलता मिलती है।

