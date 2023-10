Shardiya Navratri 2023: कोलकाता में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे ब्राजील के ये फुटबॉलर, भारतीय परंपरा से की आरती

Highlights पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा मां के दर्शन करने पहुंचे ये ब्राजील फुटबॉलर राज्य की मुख्यमंत्री से भी सोमवार को मुलाकात की उन्होंने बताया कि वो अपनी आर 10 फुटबॉल अकादमी में बच्चों से भी मिलेंगे

नई दिल्ली: नवरात्रि के मौके पर रोनाल्डिन्हो गौचो दुर्गा मां के दर्शन करने पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मां की आरती भारतीय पारंपारिक तरीके से आरती की। इसी क्रम में उन्होंने आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। उनका बंगाल में दो दिन का दौरा है।

जैसे ही रोनाल्डिन्हो रविवार को पश्चिम बंगाल के एयरपोर्ट से बाहर निकले, वैसे ही फैंस से घिर गए, जहां सभी ने उनका भव्य स्वागत भी किया। वह अपनी दो दिन के दौरे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने श्री भूमि पूजा पंडाल का उद्घाटन भी किया है।

रोनाल्डिन्हो से पहले फुटबॉल के दीवाने शहर यानी कोलकाता में पेले, डिएगो माराडोना और लियोनेल मेस्सी भी आ चुके हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर जानकारी दी थी। रोनाल्डिन्हो ने कोलकाता दौरे का मकसद श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब जाना का बताया था।

#WATCH | Brazilian football legend Ronaldinho arrives in Kolkata, West Bengal on a two-day visit. He will participate in several programs here and will also inaugurate a Durga Puja pandal. He is also likely to meet CM Mamata Banerjee. pic.twitter.com/LUyFMTi6GA