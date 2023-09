Happy Ganesh Chaturthi 2023: गणेश चतुर्थी के मौके पर अनोखे पंडालों से सजे शहर, कहीं दिखी चंद्रयान की झलक तो कहीं दिखे एक साथ कई विघ्नहर्ता

Highlights हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है भाद्रपाद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणपति का जन्म हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन घरों और बड़े-बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं।

Happy Ganesh Chaturthi 2023: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गणेश चतुर्थी के दिन घरों और बड़े-बड़े पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं।

इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार 19 सितंबर 2023 को शुरू हो रहा है और 28 सितंबर 2023 को विसर्जन के साथ खत्म होगा। गणेश चतुर्थी के दिन कई लोग बप्पा को अपने घर लाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं।

गणेश चतुर्थी का त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और देश के कई राज्यों में पंडाल सजाएं जाते हैं। इन पंडालों में भक्त जश्न मनाते हैं पूजा-अर्चना करते हैं।

इस बार देश के कई शहरों से अनोखों पड़ालों की झलक देखने को मिल रही है। चाहे वह मुंबई के लालबाग के राजा हो या कोलकाता में चंद्रयान थीम पर बना पड़ाल हो।

कोलकाता में दिखा अनोखा पड़ाल

गणेश चतुर्थी के अवसर पर कोलकाता में इसरो के चंद्रयान-3 मिशन पर आधारित एक पंडाल लगाया गया है। यह उत्सव इसरो के सफल चंद्रयान-3 मिशन और आदित्य एल1 मिशन के लॉन्च के मद्देनजर मनाया जाता है।

ओडिशा में बप्पा का दिखा नया रूप

मंगलवार को दस दिवसीय गणेश चतुर्थी शुरू होते ही, देश भर में भक्तों ने अपने-अपने अनूठे तरीके से भगवान गणेश का स्वागत किया। इसी कड़ी ओडिशा में धर्म और सामाजिक सरोकारों को जोड़ते हुए बकुल फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने एक पेड़ को भगवान गणेश के रूप में सजाया।

बकुल फाउंडेशन के स्वयंसेवक पिछले पांच वर्षों से गणेश चतुर्थी पर पेड़ों को गणपत के रूप में सजाते आ रहे हैं। स्वयंसेवकों द्वारा उपयोग की गई सजावट में केवल पर्यावरण-अनुकूल सामग्री शामिल थी जैसे कि गणेश के चूहे के रूप में चित्रित नारियल, आसपास के क्षेत्र को सजाने के लिए फूलों और रंगीन कागजों का उपयोग किया गया था।

दृश्यों में पेड़ के गणपति को गुलाबी धोती और पगड़ी में दिखाया गया, आंखों को आकार देने के लिए चावल का उपयोग किया गया था, और गणपति के मुकुट और शरीर के अंगों को बनाने के लिए सरसों के बीज और दाल का उपयोग किया गया था।

इंदौर में 108 रूपों में नजर आएं गजराज

इंदौर के हर के जयरामपुर कॉलोनी में स्थित एक पंडाल आकर्षण का केंद्र बन गया है, जहां भगवान गणेश के 108 विभिन्न रूपों को प्रदर्शित किया गया है। भगवान गणेश के इन 108 अलग-अलग रूपों में शंख, बैंगन, एक क्रिकेटर के रूप में चित्रित, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, साईं बाबा, भगवान शिव, कृष्ण, शिवाजी महाराज स्कूल बॉय और कई अन्य के रूप में मूर्तियां शामिल हैं।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मंदिर को करेंसी नोटों और सिक्कों से सजाया गया है।

गणेश चतुर्थी के अवसर पर, ओडिशा के भुवनेश्वर में जी20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान -3 से प्रेरित एक थीम वाला पंडाल स्थापित किया गया है, जिसमें 51 फुट ऊंची मूर्ति है।

