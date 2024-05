VIDEO: आनंद महिंद्रा ने शेयर किया '10 मिनट की फर्नीचर सर्विस' वीडियो, यूजर्स ने बताया 'अनसेफ'

Viral Video: महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वह समय-समय पर प्रेरणादायक वीडियो और तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करते रहते हैं। इस बार आनंद महिंद्रा ने 10 मिनट की डिलीवरी आइडिया को लेकर मजेदार वीडियो शेयर किया है। हालाँकि, यह भोजन या किराने के सामान से संबंधित नहीं है, बल्कि फर्नीचर से संबंधित है।

एक्स को संबोधित करते हुए, महिंद्रा ने लिखा, "तो मुझे लगता है कि 10 मिनट की फर्नीचर (भोजन या किराने का सामान नहीं) सेवा इस तरह दिखेगी।" शेयर किए गए वीडियो के बाद इसे लगभग 279K व्यूज और 2.7k लाइक्स मिल चुके हैं। साथ ही 266 लोगों ने इसे रीट्वीट किया और 160 ने कमेंट किया।

वीडियो में एक व्यक्ति को बड़े फर्नीचर को अपनी बाइक पर लादते और फिर तनावपूर्ण सड़कों से गुजरते हुए बड़े फर्नीचर की डिलीवरी करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि कैसे शख्स बड़े फर्नीचर से लदी अपनी बाइक चलाते हुए अपना संतुलन बनाए रखता है।

एक हफ्ते पहले महिंद्रा ने महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी माउंट कलसुबाई का एक वीडियो शेयर किया था। यह अहमदनगर के इगतपुरी में स्थित है और इसे अक्सर "महाराष्ट्र का एवरेस्ट" कहा जाता है। पश्चिमी घाट रेंज में, सह्याद्रि उप-रेंज में स्थित, यह लगभग 5,400 फीट (1,646 मीटर) की ऊंचाई पर है और कलसुबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है।

So I guess this is what a 10 minute furniture (not food or groceries) service would look like… 🙂 pic.twitter.com/0GqY39ty2F