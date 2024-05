Uttar Pradesh Lok Sabha Election: '1 किलो राशन के लिए गली के जीवों की तरह टूटते हैं पाकिस्तानी', चुनावी सभा में बोले योगी आदित्यनाथ

Highlights योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए साल 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना योगी ने कहा कि भारत फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं

Uttar Pradesh Lok Sabha Election: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आंवला में चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए साल 1947 में भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना। योगी ने कहा कि पाकिस्तान की कुल आबादी 23 से 24 करोड़। योगी ने कहा कि भारत फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है। कितनी ही लोक कल्याणकारी योजनाएं दे रहा है। विकास भी हो रहा है और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूख से मर रहे हैं।

Aonla, Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath says, "In 1947, India was divided to create Pakistan. Despite a smaller land area, Pakistan has a population of 23-24 crore. India is providing free rations to 80 crore people, while people in Pakistan are dying of hunger." pic.twitter.com/peGwMHtpr4