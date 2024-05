Highlights Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: मुंबई VS कोलकाता लाइव मैच MI vs KKR Live Score: मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई बनाम कोलकाता आईपीएल मैच

MI vs KKR Live Score: मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स लाइव स्कोर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, आईपीएल का 51वां मैच, देखें लाइव आईपीएल मैच स्कोरकार्ड

A buzzing Wankhede gears up for a fascinating encounter 🏟️



Mumbai Indians 💙 play hosts to the Kolkata Knight Riders 💜



Which side will make it count tonight in Mumbai?#TATAIPL | #MIvKKR | @mipaltan | @KKRiderspic.twitter.com/viPCt3PQt5 — IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2024

Rohit Sharma chit chat with Rinku Singh and Gautam Gambhir. #MIvsKKR



pic.twitter.com/78byN9w3C5— Mufa Kohli (@MufaKohli) May 2, 2024

Quick Reflexes & lightning-fast evasion ⚡🫡



On-field umpires Yeshwant Barde, Anil Chaudhary & #RR Support Coach Sid Lahiri on "that tracer bullet escape" from last night 😲🫣 - By @28anand#TATAIPL | #SRHvRRpic.twitter.com/JLRfn5dnW0— IndianPremierLeague (@IPL) May 3, 2024

LIVE

Get Latest Updates

05:11 PM Blue wigs and watching the Master Blaster LIVE 🤩



Atul Khatri shares his first Wankhede experience with the MI Live crew 🗣️💙#MumbaiMeriJaan#MumbaiIndians#MIvKKR | @one_by_twopic.twitter.com/2gTbyMpfAt — Mumbai Indians (@mipaltan) May 3, 2024

05:05 PM SRH vs RR IPL 2024: आईपीएल में दूसरी हार... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/srh-vs-rr-ipl-2024-second-defeat-two-wickets-in-first-over-captain-sanju-samson-said-praise-yashasvi-jaiswal-riyan-parag-handled-innings-played-boldly-b507/

05:05 PM SRH vs RR IPL 2024: 18, 19 और 20 ओवर की कहानी... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/srh-vs-rr-ipl-2024-super-hero-bhuvneshwar-kumar-story-of-18-19-and-20-overs-played-number-one-team-rajasthan-royals-know-what-happened-in-3-overs-b507/

05:04 PM MI VS KKR Score IPL 2024: 2012 में आखिरी बार केकेआर ने वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हराया था... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/mumbai-indians-vs-kolkata-knight-riders-live-score-2012-last-time-kkr-defeated-mumbai-indians-wankhede-stadium-ipl-2024-51st-match-head-to-head-jio-tv-b507/