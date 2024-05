Ravi Kishan On Rahul Gandhi: 'हमारी दीदी स्मृति ईरानी से लड़ते तो मजा आता', राहुल गांधी पर रवि किशन का तंज

Highlights बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने कहा, दुख हुआ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को बनाया है उम्मीदवार राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से किया नामांकन

Ravi Kishan On Rahul Gandhi: रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नामांकन किया। नामांकन के दौरान उनके परिवार के साथ कांग्रेस के लीडर मौजूद रहे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़कर रायबरेली से लड़े जाने पर गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने तंज कसा है। रवि किशन ने कहा कि राहुल गांधी जी हमें बहुत दुख हुआ कि जब हमें पता चला कि आप अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। रात को हम लोग खुश थे कि अब मजा आएगा।

#WATCH | Gorakhpur, Uttar Pradesh: On Congress leader Rahul Gandhi contesting from Raebareli, BJP sitting MP and candidate from Gorakhpur Ravi Kishan says, "I am very sad on hearing that Rahul Gandhi is not contesting from Amethi. Till last night we were all excited hoping for a… pic.twitter.com/7HcS59bptA — ANI (@ANI) May 3, 2024

रवि किशन ने कहा कि वायनाड से मेरे सभी कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि वायनाड से आपने चुनाव लड़ा तो यूपी से क्यों नहीं लड़ते हैं। यूपी ने आप लोगों को सबकुछ दिया। आपके परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री बनाया। यूपी ने गांधी परिवार का नाम दिया। रवि किशन ने कहा कि गलत किए आप अमेठी छोड़कर रायबरेली से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी से हमारी दीदी स्मृति ईरानी से चुनाव लड़ते तो मजा आता। एक तरफा मैच में मजा नहीं आता है। इसलिए आप मान लीजिए कि आप डर गए हैं।

#WATCH | "No member of the Gandhi family contesting from Amethi in itself is an indication that Congress has accepted its defeat from Amethi even before elections, says Amethi MP & Union Minister Smriti Irani.#LokSabhaElection2024pic.twitter.com/44JllWXcsH — ANI (@ANI) May 3, 2024

स्मृति ईरानी ने भी साधा निशाना

अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, यह अपने आप में एक संकेत है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी को अमेठी से उम्मीदवार बनाया है।

#WATCH | Uttar Pradesh | After filing his nomination from Amethi Lok Sabha constituency, Congress candidate KL Sharma says, "Who will win or lose from here, it's in people's hands, we will work hard... Election is just a formality, people make their mood for those who work for… pic.twitter.com/NaH4CW59Yf — ANI (@ANI) May 3, 2024

स्मृति के खिलाफ केएल शर्मा

अमेठी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। केएल शर्मा ने कहा कि 'यहां से कौन जीतेगा या कौन हारेगा, यह जनता के हाथ में है, हम कड़ी मेहनत करेंगे। चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता है, जनता अपना मूड बना लेती है। मैं 40 साल से यहां हूं। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो निर्देश दिया है, मैं उसका पालन कर रहा हूं बस यही चाहता हूं कि लोग मुझे अपनी सेवा में एक मौका दें।

राहुल गांधी के खिलाफ लगे नारे

राहुल गांधी जिस वक्त नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। राहुल गांधी वापिस जाओ के नारे गूंज रहे थे। पुलिस ने जैसे तैसे सभी को हटाया।

